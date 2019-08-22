Полиция начала расследование после убийства адвоката в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Полиция расследует убийство местного жителя, которого неизвестные расстреляли в Кропивницком. Для раскрытия преступления введен оперативный план "Сирена". Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области после заявления профильной ассоциации об убийстве адвоката в облцентре, передает УНН.
По данным полиции, сообщение об инциденте правоохранители получили сегодня, 22 августа, около 11:53.
"Неизвестные лица с использованием огнестрельного оружия нанесли ранения двум местным жителям. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой - госпитализирован в лечебное учреждение", - указали в полиции.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"К раскрытию преступления также привлечен ряд оперативных служб, экспертов и кинологов. В действие введен оперативный план "Сирена", - добавили правоохранители.
Предварительная квалификация события, как отмечается, - ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Ранее в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что в Кропивницком неизвестные убили адвоката Александра Иванова, осуществив из автомобиля обстрел из автоматического оружия.