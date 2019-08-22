У Кропивницькому вбили адвоката - асоціація
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Кропивницькому невідомі вбили адвоката Олександра Іванова, здійснивши з автомобіля обстріл з автоматичної зброї. Про це УНН повідомили у пресслужбі Національної асоціації адвокатів України.
"Орієнтовно об 11:45 у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова", - повідомили в асоціації.
Вбивство, як зазначається, сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6. "Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці. Місцеві ЗМІ повідомляють про ще одного потерпілого", - вказали в асоціації.
Наразі на місці злочину працює слідча група.
Нагадаємо, у травні адвокат застрелив дружину і наклав на себе руки.