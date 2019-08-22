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У Кропивницькому вбили адвоката - асоціація

У Кропивницькому вбили адвоката - асоціація

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Кропивницькому невідомі вбили адвоката Олександра Іванова, здійснивши з автомобіля обстріл з автоматичної зброї. Про це УНН повідомили у пресслужбі Національної асоціації адвокатів України.

"Орієнтовно об 11:45 у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова", - повідомили в асоціації.

Вбивство, як зазначається, сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6. "Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці. Місцеві ЗМІ повідомляють про ще одного потерпілого", - вказали в асоціації.

Наразі на місці злочину працює слідча група.

Нагадаємо, у травні адвокат застрелив дружину і наклав на себе руки.

Українські Національні Новини

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