В Кропивницком убили адвоката - ассоциация
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Кропивницком неизвестные убили адвоката Александра Иванова, осуществив из автомобиля обстрел из автоматического оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины.
"Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов", - сообщили в ассоциации.
Убийство, как отмечается, произошло по ул. Куропятникова у СИЗО №6. "Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте. Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем", - указали в ассоциации.
Сейчас на месте преступления работает следственная группа.
Напомним, в мае адвокат застрелил жену и покончил с собой.