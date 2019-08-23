Вбивство адвоката у Кропивницькому: стали відомі деталі скоєння злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Невідомі, які розстріляли адвоката у Кропивницькому, зникли з місця скоєння злочину на автомобілі "ВАЗ 2109". Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Також стало відомо, що адвокат отримав 7 кульових поранень з автоматичної зброї. Інший потерпілий – кульове поранення ліктьового суглоба.
У момент нападу і адвокат, і інший потерпілий перебували на літньому майданчику кафе, поряд із СІЗО.
Наразі триває розслідування, проводяться оперативно-розшукові заходи з виявлення злочинців.
Водночас, не відкидається версія, що основною ціллю нападників був не загиблий адвокат, а інший постраждалий, чоловік 1965 року народження, адже на нього вже здійснювався замах.
Нагадаємо, 22 серпня невідомі з використанням вогнепальної зброї спричинили поранення двом місцевим жителям. Один із потерпілих загинув на місці події, іншого було госпіталізовано до лікувального закладу.
Для розкриття злочину було введено оперативний план "Сирена".
Водночас, у Національній асоціації адвокатів України уточнили, що загиблим виявився адвокат.