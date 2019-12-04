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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103319 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74695 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: суд начал избрание меры пресечения второму подозреваемому

Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: суд начал избрание меры пресечения второму подозреваемому

Киев  •  УНН

 • 8746 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения второму подозреваемому в убийстве 3-летнего мальчика в центре столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.

"По состоянию на 15:30 (рассмотрение ходатайства - ред.) началось", - написала Максимец.

Как сообщалось, суд уже арестовал одного подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика в центре столицы.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб трехлетний мальчик.

Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено подозрение.

В прокуратуре сообщили, что установлено следствием. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После совершения выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.

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