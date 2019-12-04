Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: суд розпочав обрання запобіжного заходу другому підозрюваному
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу другому підозрюваному у вбивстві 3-річного хлопчика у центрі столиці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.
"Станом на 15:30 (розгляд клопотання – ред.) розпочалось", - написала Максимець.
Як повідомлялося, суд вже арештував одного підозрюваного у вбивстві 3-річного хлопчика у центрі столиці.
Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув трирічний хлопчик.
Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено підозру.
У прокуратурі повідомили, що встановлено слідством. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.
Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкона кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.