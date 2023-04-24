Vbet — украинский букмекер с низкими ставками и широкой линией

Vbet в 2022 году получила лицензию КРАИЛ (№15). В линии представлено более 45-ти видов спорта, включая сквош и другие экзотические направления. Ставки принимаются на киберпорт и на различные события, происходящие в политике и в мире шоу-бизнеса. Заключать пари разрешается как на локальные, так и на глобальные мероприятия.

Обзор официального сайта

Основная площадка оформлена с преобладанием лиловых и темно-серых оттенков. На главной странице есть ссылки на все важные для посетителей разделы. Сайт спроектирован таким образом, чтобы посетителям было удобно делать ставки на Вбет. Главное меню расположено в верхней части страницы. Ниже можно увидеть баннеры с актуальными предложениями и действующими акциями. В центре всегда отображается информация, относящаяся к матчу дня. Нижняя часть сайта содержит ссылки на разделы с правилами, положениями и другой информацией о букмекере.

Регистрация

Посетители должны указать данные (имя, e-mail, возраст). Чтобы согласиться с правилами, действующими на сайте, следует поставить галочку в специально отведенном для этого поле. После регистрации необходимо верифицировать аккаунт. Учитывайте, что ввод некорректных личных данных приведет к ограничению доступа.

Личный кабинет открывает доступ к функционалу для редактирования персональной информации, внесения и вывода средств, проведения финансовых операций и проверки статистики. Vbet позволяет клиентам самоисключиться из системы, если возникли сложности с игровой зависимостью.

Важные детали

Ставки принимаются на 50 разных видов спорта, киберспорт, а также на сенсационные события, которые регулярно происходят в шоу-бизнесе и на политической арене. Посетителям доступны соревнования из сотни стран. На рейтинговые события роспись может составлять от 350 до 450 маркетов. В том случае, если мероприятия не имеют высокого уровня популярности, маржа повышается незначительно. В футболе она может составлять около 6%. Если проводится престижное соревнование или мероприятие, то маржа составит около 3%. Для баскетбола — порядка 6%, а для хоккея — около 5%.

Большое влияние на этот параметр оказывает статус рассматриваемого события.

Платежные методы

Минимальная ставка зафиксирована на уровне 5 гривен. Перевести на счет можно не менее 25 гривен. Такая же сумма установлена и для ограничения минимального вывода. Букмекер учитывает интересы украинских игроков, предлагает пополнять депозит с помощью карт VISA/MasterCard, цифровых сервисов. Деньги поступают на счет моментально. Для вывода следует предварительно сформировать запрос, а потом дождаться, когда он будет одобрен модераторами. Вывод занимает от нескольких минут до суток.

Акции, бонусы

Наличие бонусов — плюс БК Vbet. Посетителям раздела спортивных ставок доступны следующие предложения:

- Приветственный фрибет (50% на экспресс, в экспрессе должно присутствовать не менее трех пунктов);

- Дополнительная премия при выигрыше экспресса, представленного в разделе Прематч;

- За первые 5 ставок в разделе Live посетители получают фрибет 50%.

- За последующие 5 ставок в разделе Live посетители получают фрибет 100%.

Кроме того, посетители могут получить Винбек 10%. На сайте проводится конкурс прогнозов с подарками в несколько сотен тысяч гривен. Активные игроки могут побороться за джекпот.