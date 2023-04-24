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Vbet - український букмекер із низькими ставками та широкою лінією

Vbet - український букмекер із низькими ставками та широкою лінією

Київ • УНН

 • 1001251 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Український букмекер Vbet приймає ставки на спортивні та культурні події. Мінімальна ставка - 5 UAH. Є бонуси для новачків і гравців зі стажем, передає УНН.

Vbet у 2022 році отримала ліцензію КРАІЛ (№15). У лінії представлено понад 45 видів спорту, включно зі сквошем та іншими екзотичними напрямками. Ставки приймаються на кіберпорт і на різні події, що відбуваються в політиці та у світі шоу-бізнесу. Укладати парі дозволяється як на локальні, так і на глобальні заходи.

Огляд офіційного сайту

Основний майданчик оформлено з переважанням лілових і темно-сірих відтінків. На головній сторінці є посилання на всі важливі для відвідувачів розділи. Сайт спроектовано таким чином, щоб відвідувачам було зручно робити ставки на Вбет. Головне меню розташоване у верхній частині сторінки. Нижче можна побачити банери з актуальними пропозиціями та діючими акціями. У центрі завжди відображається інформація, що стосується матчу дня. Нижня частина сайту містить посилання на розділи з правилами, положеннями та іншою інформацією про букмекера.

Реєстрація

Відвідувачі повинні вказати дані (ім'я, e-mail, вік). Щоб погодитися з правилами, що діють на сайті, слід поставити галочку в спеціально відведеному для цього полі. Після реєстрації необхідно верифікувати акаунт. Враховуйте, що введення некоректних особистих даних призведе до обмеження доступу.

Особистий кабінет відкриває доступ до функціоналу для редагування персональної інформації, внесення та виведення коштів, проведення фінансових операцій і перевірки статистики. Vbet дає змогу клієнтам самовиключитися із системи, якщо виникли складнощі з ігровою залежністю.

Важливі деталі

Ставки приймаються на 50 різних видів спорту, кіберспорт, а також на сенсаційні події, які регулярно відбуваються в шоу-бізнесі та на політичній арені. Відвідувачам доступні змагання із сотні країн. На рейтингові події розпис може становити від 350 до 450 маркетів. У тому разі, якщо заходи не мають високого рівня популярності, маржа підвищується незначно. У футболі вона може становити близько 6%. Якщо проводиться престижне змагання або захід, то маржа становитиме близько 3%. Для баскетболу - близько 6%, а для хокею - близько 5%. Великий вплив на цей параметр чинить статус розглянутої події.

Платіжні методи

Мінімальна ставка зафіксована на рівні 5 гривень. Переказати на рахунок можна не менше 25 гривень. Така ж сума встановлена і для обмеження мінімального виведення. Букмекер враховує інтереси українських гравців, пропонує поповнювати депозит за допомогою карт VISA/MasterCard, цифрових сервісів. Гроші надходять на рахунок моментально. Для виведення слід попередньо сформувати запит, а потім дочекатися, коли він буде схвалений модераторами. Виведення займає від кількох хвилин до доби.

Акції, бонуси

Наявність бонусів - плюс БК Vbet. Відвідувачам розділу спортивних ставок доступні такі пропозиції:

- Вітальний фрібет (50% на експрес, в експресі має бути присутнім не менше трьох пунктів);

- Додаткова премія при виграші експреса, представленого в розділі Прематч;

- За перші 5 ставок у розділі Live відвідувачі отримують фрібет 50%.

- За наступні 5 ставок у розділі Live відвідувачі отримують фрібет 100%.

Крім того, відвідувачі можуть отримати Вінбек 10%. На сайті проводиться конкурс прогнозів із подарунками в кілька сотень тисяч гривень. Активні гравці можуть поборотися за джекпот.

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