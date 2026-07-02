Важно, чтобы партнеры не наблюдали просто без действий, когда разрушаются человеческие жизни - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы партнеры не наблюдали просто без действий, когда разрушаются человеческие жизни, а усиливали давление на россию и заставляли ее завершать войну. Об этом Зеленский написал в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Одно из мест российского удара в Киеве – обычный девятиэтажный жилой дом. Из-за попадания одной российской ракеты было уничтожено 64 квартиры. На месте еще продолжается разбор завалов. Работают все необходимые службы. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Семнадцать человек было спасено", - написал Зеленский.

Он добавил, что россия снова целенаправленно атаковала просто мирных людей, обычные гражданские дома. В Киеве всего более 130 поврежденных домов.

"Важно, чтобы партнеры не наблюдали просто без действий, когда разрушаются человеческие жизни. Нужно давить на россию и заставлять завершать эту агрессию. Очень важно продолжать поддерживать нашу противовоздушную оборону. Новые взносы в программу PURL, активное сотрудничество для развития нашей антибаллистической защиты – все это необходимо, чтобы защитить наших людей. Нельзя оставлять россии ни одной возможности продолжать этот террор. Благодарю всех партнеров, кто вместе с нашим народом и готов помогать", - добавил Зеленский.

Напомним

В Киеве возросло количество жертв российского удара 2 июля. По состоянию на данный момент подтверждена гибель 22 человек, поисково-спасательная операция продолжается.