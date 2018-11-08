Тяжелоатлет Чумак принес Украине три медали чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Представитель Украины Дмитрий Чумак стал обладателем нескольких наград в рамках чемпионата мира по тяжелой атлетике, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Наш спортсмен стал в категории до 102 кг вторым по сумме двоеборья и в толчке, а также третьим в рывке. Его результат 393 (176 + 217) — второй показатель. То есть два “серебра” и одна “бронза”.
Заметим, что другой украинец Константин Рева стал шестым с суммарным результатом 373 кг (167 кг + 206 кг).
Добавим, планетарная первенство продлится в Ашхабаде до 10 ноября.