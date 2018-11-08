Важкоатлет Чумак приніс Україні три медалі чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Представник України Дмитро Чумак став володарем кількох нагород в рамках чемпіонату світу з важкої атлетики, повідомляє УНН із посиланням на НОК України.
Наш спортсмен став у категорії до 102 кг другим за сумою двоборства та у поштовху, а також третім у ривку. Його результат 393 (176+217) — другий показник. Тобто два “срібла” і одна “бронза”.
Зауважимо, що інший українець Костянтин Рева став шостим з сумарним результатом 373 кг (167 кг + 206 кг).
Додамо, планетарна першість триватиме в Ашхабаді до 10-го листопада.