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Ватикан рассматривает возможность встречи между Папой Римским и патриархом Кириллом - Reuters

Киев • УНН

 • 137546 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Ватикан изучает возможность продления поездки Папы Франциска в Ливан в июне, чтобы он мог посетить Иерусалим и встретиться там с патриархом русской православной церкви Кириллом. Об этом со ссылкой на два источника сообщил Reuters в понедельник, пишет УНН.

Ватикан рассматривает возможность встречи между Папой Римским и патриархом Кириллом - Reuters

Детали

Если она состоится, это будет вторая их встреча. Первая встреча на Кубе в 2016 году стала первой между папой и главой русской православной церкви после Великого раскола, разделившего христианство на восточную и западную ветви в 1054 году.

75-летний Кирилл, как отмечается, благословил вторжение россии в Украину, позицию, которая расколола всемирную православную церковь и развязала внутренний мятеж, беспрецедентный, по мнению богословов и ученых.

Источники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что 85-летний папа, который должен прибыть в Ливан 12-13 июня, планировал вылететь в Амман, Иорданию, утром 14 июня.

Оттуда он в тот же день может отправится на вертолете в Иерусалим для встречи с Кириллом, а оттуда вернется в Рим, сообщили источники.

Один источник сказал, что поездка почти наверняка состоится, в то время как другой сказал, что это только одна из возможностей.

Вернувшись из поездки на Мальту на прошлой неделе, Франциск сказал, что надеется встретиться с Кириллом на Ближнем Востоке в этом году, но не сказал, где именно.

Напомним

Как писал УНН, Украина ожидает, что россия приостановит боевые действия во время возможного визита Папы Римского в Киев.

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