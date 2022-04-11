Ватикан розглядає можливість зустрічі між Папою Римським та патріархом Кирилом - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Ватикан вивчає можливість продовження поїздки Папи Франциска до Лівану в червні, щоб він міг відвідати Єрусалим та зустрітися там з патріархом російської православної церкви Кирилом. Про це з посиланням на два джерела повідомив Reuters у понеділок, пише УНН.
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Якщо вона відбудеться, це буде друга їхня зустріч. Перша зустріч на Кубі в 2016 році стала першою між папою і главою російської православної церкви після Великого розколу, що розділив християнство на східну і західну гілки в 1054 році.
75-річний Кирило, як зазначається, благословив вторгнення росії в Україну, позицію, яка розколола всесвітню Православну Церкву і розв'язала внутрішній заколот, безпрецедентний, на думку богословів і вчених.
Джерела, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що 85-річний папа, який повинен прибути до Лівану 12-13 червня, планував вилетіти в Амман, Йорданію, вранці 14 червня.
Звідти він того ж дня може відправиться на вертольоті до Єрусалиму для зустрічі з Кирилом, а звідти повернеться до Риму, повідомили джерела.
Одне джерело сказало, що поїздка майже напевно відбудеться, в той час як інше сказало, що це тільки одна з можливостей.
Повернувшись з поїздки на Мальту минулого тижня, Франциск сказав, що сподівається зустрітися з Кирилом на Близькому Сході в цьому році, але не сказав, де саме.
Нагадаємо
Як писав УНН, Україна очікує, що росія призупинить бойові дії під час можливого візиту Папи Римського до Києва.