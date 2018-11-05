В ОРДЛО заставили разбирать местные автопарки для ремонта военной техники - разведка

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Руководители ОРДЛО дали указание местным транспортным предприятиям предоставить запчасти к военной технике, в частности разобрав исправные машины. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки, передает УНН.

Мотузяник рассказал, что российское оккупационное командование на Донбассе затеяло восстановление неисправной военной техники, в том числе за счет поставок оборудования из России.

В то же время, отметил он, россияне поставили этого оборудования только половину от заявки.

“В связи с этим, российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные „разнарядки“ на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т.ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей”, - отметил представитель Минобороны.

В связи с этим, как рассказал Мотузяник, такие действия оккупантов вызвали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территориях, которые вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, что угрожает длительными простоями, невыплатой заработной платы и увольнением водителей.

Как сообщал УНН, незаконные вооруженные формирования с полуночи совершили два обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе.

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