Ватажки в ОРДЛО змусили розбирати місцеві автопарки для ремонту військової техніки - розвідка

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Керівники ОРДЛО надали вказівку місцевим транспортним підприємствам надати запчастини до військової техніки, зокрема розібравши справні автівки. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник з посиланням на Головне управління розвідки, передає УНН.