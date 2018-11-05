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Ватажки в ОРДЛО змусили розбирати місцеві автопарки для ремонту військової техніки - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Керівники ОРДЛО надали вказівку місцевим транспортним підприємствам надати запчастини до військової техніки, зокрема розібравши справні автівки. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник з посиланням на Головне управління розвідки, передає УНН.

Мотузяник розповів, що російське окупаційне командування на Донбасі затіяло відновлення несправної військової техніки, зокрема за рахунок постачання обладнання з Росії.

Водночас, зазначив він, росіяни поставили цього обладнання тільки половину від заявки.

“У зв’язку з цим, російські окупаційні адміністрації направили керівникам місцевих транспортних організацій спеціальні „рознарядки“ на поставку підрозділам російських окупаційних військ автомобільних запчастин і агрегатів, у т.ч. шляхом розукомплектування до 25% вантажних автомобілів”, — зауважив речник Міноборони.

У зв’язку з цим, як розповів Мотузяник, такі дії окупантів викликали обурення працівників автомобільних підприємств на окупованих територіях, які вимушені приводити робочу техніку у несправний стан, що загрожує тривалими простоями, невиплатою заробітної плати та звільненням водіїв.

Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування з опівночі здійснили два обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі.

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