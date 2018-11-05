Бойовики з ночі двічі обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. З опівночі незаконні збройні формування здійснили два обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
“З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два факти відкриття вогню в бік наших позицій з боку противника. Обидва сталися на Донецькому напрямку... Бойових втрат з початку поточної доби у лавах Збройних Сил України немає”, — розповів він.
За словами Мотузяника, близько першої години ночі наші опорні пункти, розташовані біля Гнутового та Павлополя, практично одночасно були обстріляні противником з гранатометів та стрілецької зброї.
Українським військовим, уточнив речник Міноборони, на ці провокації ворога довелося дати адекватну відповідь ворог, після чого бойовики припинили вогонь.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. В результаті обстрілів, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, троє зазнали легких поранень та один — отримав поранення середньої важкості.