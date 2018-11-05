Боевики с ночи дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. С полуночи незаконные вооруженные формирования совершили два обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
“С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два факта открытия огня в сторону наших позиций со стороны противника. Оба произошли на донецком направлении... Боевых потерь с начала текущих суток в рядах Вооруженных Сил Украины нет”, — рассказал он.
По словам Мотузяника, около часа ночи наши опорные пункты, расположенные возле Гнутово и Павлополя практически одновременно были обстреляны противником из гранатометов и стрелкового оружия.
Украинский военным, уточнил представитель Минобороны, на эти провокации врага пришлось дать адекватный ответ враг, после чего боевики прекратили огонь.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один — получил ранения средней тяжести.