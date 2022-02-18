Главари "ДНР" и "ЛНР" записали видеообращение об "эвакуации" еще два дня назад
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В соответствии с метаданными главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин и глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник записали видеообращение с объявлением об эвакуации населения в России за два дня до их публикации - 16 февраля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на журналиста Bellingcat и The Insider.
детали
Так, Пушилин в своей речи акцентировал на том, что он говорит ее именно "сегодня, 18 февраля".
"Видеоролики были опубликованы в Telegram-канале "ЛуганскИнформцентр". Толлер обращает внимание, что другие ролики (например о последствиях обстрела села Николаевка) опубликованы в день съемки, и метаданные совпадают. Это свидетельствует о том, что "рассинхронность" публикации с метаданными не могла произойти из - за неисправности техники или программного обеспечения", - говорится в сообщении.
Ранее
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил об организации массового централизованного выезда населения в Российскую Федерацию 18 февраля.
Впоследствии аналогичное заявление сделал и глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.
“...призываю жильцов... не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованы в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.
Он также призвал "мужчин, готовых взять оружие, защищать республику".
Дополнение
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить области экстренную помощь линией федерального центра в связи с "непредсказуемым большим наплывом беженцев".