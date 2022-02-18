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Ватажки "ДНР" та "ЛНР" записали відеозвернення про "евакуацію" ще два дні тому

Ватажки "ДНР" та "ЛНР" записали відеозвернення про "евакуацію" ще два дні тому

Київ • УНН

 • 64511 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Згідно з метаданими ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін та глава бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник записали відеозвернення з оголошенням про евакуацію населення до Росії за два дні до їх публікації – 16 лютого. Про це УНН повідомляє з посиланням на журналіста Bellingcat та The Insider.

Деталі

Так, Пушилін у своїй промові акцентував на тому, що він каже її саме "сьогодні, 18 лютого".

"Відеоролики були опубліковані в Telegram-каналі "ЛуганськІнформЦентр". Толлер звертає увагу, що інші ролики (наприклад про наслідки обстрілу села Миколаївка) опубліковані в день зйомки, і метадані співпадають. Це свідчить про те, що "розсинхронність" публікації з метаданими не могла статися через несправність техніки або програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Раніше

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про організацію масового централізованого виїзду населення в Російську Федерацію 18 лютого.

Згодом аналогічну заяву зробив і глава бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.

“... закликаю мешканців..., які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, в найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації", - заявив він.

Він також закликав "чоловіків, готових взяти зброю, захищати республіку".

Доповнення

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати області екстрену допомогу лінією федерального центру у зв'язку з "непередбаченим великим напливом біженців".

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