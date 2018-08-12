Вашингтон вместо союзника выбрал террористов - Эрдоган

"Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, повернувшись к новым рынкам, сотрудничества в рамках новых объединений и новых союзов. Мы не сдадимся. Вы наступаете на нас с помощью долларов, мы же будем искать другие пути осуществления наших задач", - сказал президент Эрдоган, выступая в городе Трабзон.

По словам главы государства, цель задуманной против Турции операции заключается в том, чтобы "покорить Турцию во всех сферах, от финансов до политики".

Глава государства также отметил неприемлемость попыток Вашингтона вмешиваться в деятельность судебной системы Турции, в частности, в связи с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, арестованного в Турции за шпионаж и причастность к террористической организации FETÖ.

"США пытаются пожертвовать 81-миллионной Турцией ради связанного с террористической организацией пастора. Не обижайтесь, но будучи правовым государством, делаем то, что положено делать", - подчеркнул президент Турции.

Напомним, 10 августа президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал удвоение тарифов на импорт стали и алюминия из Турции.

Турция в свою очередь пообещала ответить на новые пошлины США.

Как сообщал УНН, президент Эрдоган ранее заявил, что Турция намерена избавиться доллара в расчетах с Украиной, Россией, Китаем и Ираном.