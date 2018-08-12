Вашингтон замість союзника обрав терористів — Ердоган

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Туреччина говорить “прощавай” тому, хто жертвує стратегічним партнерством і союзництвом заради зв’язків з терористичною організацією. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи спроби тиску на країну за допомогою економічних санкцій і дестабілізації фінансової системи, передає УНН з посиланням на Anadolu.