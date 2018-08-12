Вашингтон замість союзника обрав терористів — Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Туреччина говорить “прощавай” тому, хто жертвує стратегічним партнерством і союзництвом заради зв’язків з терористичною організацією. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи спроби тиску на країну за допомогою економічних санкцій і дестабілізації фінансової системи, передає УНН з посиланням на Anadolu.
“Ми відповімо тим, хто оголосив торгову війну всьому світу і втягнув у неї нашу країну, повернувшись до нових ринків, співпраці в рамках нових об’єднань і нових союзів. Ми не здамося. Ви наступаєте на нас за допомогою доларів, ми ж будемо шукати інші шляхи здійснення наших завдань ”, - сказав президент Ердоган, виступаючи в місті Трабзон.
За словами глави держави, мета задуманої проти Туреччини операції полягає в тому, щоб “підкорити Туреччину в усіх сферах, від фінансів до політики”.
Глава держави також вказав на неприйнятність спроб Вашингтона втручатися в діяльність судової системи Туреччини, зокрема, в зв’язку зі справою американського пастора Ендрю Крейга Брансона, заарештованого в Туреччині за шпигунство і причетність до терористичної організації FETÖ.
“США намагаються пожертвувати 81-мільйонною Туреччиною заради пов’язаного з терористичною організацією пастора. Не ображайтеся, але будучи правовою державою, робимо те, що належить робити”, — наголосив президент Туреччини.
Нагадаємо, 10 серпня президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що санкціонував подвоєння тарифів на імпорт сталі та алюмінію з Туреччини.
Туреччина в свою чергу пообіцяла відповісти на нові мита США.
Як повідомляв УНН, президент Ердоган раніше заявив, що Туреччина має намір позбутися долара в розрахунках з Україною, Росією, Китаєм і Іраном.