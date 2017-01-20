"Вашингтон" обыграл "Сент-Луис" и возглавил турнирную таблицу НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" во второй игре подряд забил семь голов, но на этот раз, в отличие от встречи с "Питтсбургом" (7:8 овертайм), этого оказалось более чем достаточно для гостевой победы над "Сент-Луис Блюз" - 7:3, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Вратарь "Блюз" Джейк Аллен пропустил четыре шайбы после 10 бросков и был заменен на Картера Хаттона в четвертый раз за последние шесть игр и третий раз подряд.
За столичный клуб шайбы забросили - Бураковский, Бигл, Оши, Конноли, Йоханссон, Уильямс и Кузнецов. За хозяев две шайбы оформил Стин и еще раз ворота "Вашингтона" поразил Шварц.
Таким образом "Сент-Луис" потерпел четвертое поражение в пяти последних домашних матчах.
Отметим, что "Кэпиталс" набрали очки в 12-м матче подряд, впервые с февраля 1993 г. дважды подряд закинув не менее семи шайб.
Напомним, что благодаря своей победе и поражению "Коламбуса" столичные хоккеисты вновь вышли на первое место в общей таблице лиги - 66 пунктов. "Блюз" - 6 позиция при 51 балле.
Как сообщал УНН, ХК "Нью-Джерси" нанес поражение одному из лидеров НХЛ "Миннесоте".