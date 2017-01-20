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"Вашингтон" обіграв "Сент-Луїс" та очолив турнірну таблицю НХЛ

Київ • УНН

 • 10514 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. "Вашингтон Кепіталс" у другій грі поспіль забив сім голів, але на цей раз, на відміну від зустрічі з "Піттсбургом" (7:8 овертайм), цього виявилося більш ніж достатньо для гостьової перемоги над "Сент-Луїс Блюз" – 7:3, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Воротар "Блюз" Джейк Аллен пропустив чотири шайби після 10 кидків і був замінений на Картера Хаттона в четвертий раз за останні шість ігор і втретє поспіль.

За столичний клуб шайби закинули – Бураковскі, Бігл, Оші, Коннолі, Йоханссон, Вільямс і Кузнєцов. За господарів дві шайби оформив Стін і ще раз ворота "Вашингтона" вразив Шварц.

Таким чином "Сент-Луїс" зазнав четвертої поразки в п'яти останніх домашніх матчах.

Зазначимо, що "Кепіталс" набрали очки в 12-му матчі поспіль, вперше з лютого 1993 року двічі поспіль закинувши не менше семи шайб.

Нагадаємо, що завдяки власній перемозі і поразці "Коламбуса" столичні хокеїсти знову вийшли на перше місце в загальній таблиці ліги – 66 пунктів. "Блюз" – 6 позиція при 51 балу.

Як повідомляв УНН, ХК "Нью-Джерсі" завдав поразки одному із лідерів НХЛ "Міннесоті".

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