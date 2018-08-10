Вашингтон и Пхеньян поддерживают контакт практически ежедневно

“Мы продолжаем поддерживать диалог практически каждый день или через день”, — заявила она. “Это могут быть телефонные переговоры, обмен сообщениями или почтовая переписка в интернете. Мы продолжаем диалог с их правительством”, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

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Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.