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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вашингтон и Пхеньян поддерживают контакт практически ежедневно

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Власти США поддерживают практически ежедневный контакт с руководством КНДР через различные каналы связи. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, информирует УНН.

Вашингтон и Пхеньян поддерживают контакт практически ежедневно

“Мы продолжаем поддерживать диалог практически каждый день или через день”, — заявила она. “Это могут быть телефонные переговоры, обмен сообщениями или почтовая переписка в интернете. Мы продолжаем диалог с их правительством”, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

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Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Украинские Национальные Новости

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