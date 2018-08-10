Вашингтон і Пхеньян підтримують контакт практично щодня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Влада США підтримують практично щоденний контакт з керівництвом КНДР через різні канали зв'язку. Про це повідомила в четвер на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, інформує УНН.
“Ми продовжуємо підтримувати діалог практично кожен день або через день”, — заявила вона. “Це можуть бути телефонні переговори, обмін повідомленнями або поштове листування в інтернеті. Ми продовжуємо діалог із їх урядом”, — сказала офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп готовий до нової зустрічі з лідером КНДР
Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі пройшла перша в історії зустріч на вищому рівні між США і КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин за підсумками переговорів підписали спільний документ. У ньому Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а США зобов’язалися у відповідь надати йому гарантії безпеки.