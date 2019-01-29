Стоимость жилья на первичном рынке снижаться не будет - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На первичном рынке жилья возможны колебания стоимости, но снижения цен ожидать не стоит. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Виктор Несин.
"Цена на протяжении года снижаться не будет. Это я о первичном рынке. Цена может колебаться, но в зависимости от того, на каком этапе вы инвестируете. Ведь если вы инвестируете на уровне котлована – это одна цена, если это на уровне практически сдачи дома – совершенно другая цена", - пояснил эксперт.
Но снижения цен не будет. Ведь застройщики не могут продавать жилье ниже его себестоимости.
"Снижения не будет еще и потому, что первичный рынок имеет себестоимость. Стойматериалы вряд ли подешевеют, энергоресурсы – тоже. Поэтому говорить о понижении цены на первичке не приходится", - сказал Несин.
Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые на данный момент предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.
В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками (это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и "Глобус"). Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.