Вартість житла на первинному ринку знижуватися не буде - експерт

"Ціна протягом року знижуватися не буде. Це я про первинний ринок. Ціна може коливатися, але залежно від того, на якому етапі ви інвестуєте. Адже якщо ви інвестуєте на рівні котловану - це одна ціна, якщо це на рівні практично здачі будинку - зовсім інша ціна", - пояснив експерт.

Але зниження цін не буде. Адже забудовники не можуть продавати житло нижче його собівартості.

"Зниження не буде ще й тому, що первинний ринок має собівартість. Будматеріали навряд чи подешевшають, енергоресурси - теж. Тому говорити про зниження ціни на первинному ринку не доводиться", - сказав Несін.

Як повідомляв УНН, наразі три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не лише нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які наразі пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Кристалбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - обсягом від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, обираючи лише надійних.