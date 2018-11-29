Стоимость сала преодолела отметку в 70 грн за килограмм
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За месяц в Украине подорожал ряд социальных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, возросло в цене сало - на 3,5 грн на кг продукта. В октябре 1 кг сала в Украине стоил в среднем 73,4 грн.
Незначительно, но подорожала свинина - на 34 коп. на кг продукта - до 118,2 грн за кг.
Также выросли цены на хлеб - в среднем на 50 коп., пшено - на 1,5 грн, до 22,5 грн за кг. Масло сливочное подорожало на 48 коп., до 37,1 грн за 200 г продукта.
При этом подешевели крупы гречневые - на 50 коп., до 16,9 грн за кг.
Напомним, с начала года в Украине свинина и сало прибавили в цене по 27 грн за килограмм.
Как писал УНН, эксперты связывают подорожание сала и свинины с эпидемией АЧС в стране. Из-за болезни значительное количество украинских свинохозяйств были вынуждены уничтожать свое поголовье.
Также АЧС спровоцировала невиданный рост показателей импорта свинины и сала в Украине из-за рубежа. Как отметил депутат Сергей Тригубенко, так много мяса свиней, как сейчас, мы не импортировали последние четыре года.