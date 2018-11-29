Вартість сала подолала позначку у 70 грн за кілограм

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. За місяць в Україні подорожчала низка соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Зокрема, зросло у ціні сало - на 3,5 грн на кг продукту. У жовтні 1 кг сала в Україні коштував в середньому 73,4 грн.

Незначно, але подорожчала свинина - на 34 коп. на кг продукту - до 118,2 грн за кг.

Також зросли ціни на хліб - у середньому на 50 коп., пшоно - на 1,5 грн, до 22,5 грн за кг. Масло вершкове подорожчало на 48 коп., до 37,1 грн за 200 г продукту.

При цьому подешевшали крупи гречані - на 50 коп., до 16,9 грн за кг.

Нагадаємо, з початку року в Україні свинина та сало додали в ціні по 27 грн за кілограм.

Як писав УНН, експерти пов’язують подорожчання сала та свинини з епідемією АЧС у країні. Через хворобу значна кількість українських свиногосподарств були змушені знищувати своє поголів’я.

Також АЧС спровокувала небачений ріст показників імпорту свинини та сала в Україні з-за кордону. Як зазначив депутат Сергій Тригубенко, так багато м’яса свиней, як зараз, ми не імпортували останні чотири роки.

Українські Національні Новини

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