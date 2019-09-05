Грузовик наехал на группу школьников на юге Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Один школьник погиб, еще трое получили травмы в результате ДТП с участием небольшого грузовика, наехал на группу учеников в уезде Бобайсянь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Об этом сообщил портал The Paper, передает УНН.
По его данным, дорожное происшествие произошло в среду. Полиция уже задержала водителя, все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Состояние двух школьников оценивается как тяжелое.
Правоохранительные органы выясняют детали ДТП, ведется следствие.
Как писал УНН ранее, в Новой Зеландии в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли пять человек, шестеро получили ранения. Сообщается, что двое человек получили тяжелые травмы, а четверо получили менее значительные ранения.