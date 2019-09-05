Грузовик наехал на группу школьников на юге Китая

По его данным, дорожное происшествие произошло в среду. Полиция уже задержала водителя, все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Состояние двух школьников оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы выясняют детали ДТП, ведется следствие.

Как писал УНН ранее, в Новой Зеландии в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли пять человек, шестеро получили ранения. Сообщается, что двое человек получили тяжелые травмы, а четверо получили менее значительные ранения.