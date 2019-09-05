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Вантажівка наїхала на групу школярів на півдні Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Один школяр загинув, ще троє отримали травми в результаті ДТП за участю невеликої вантажівки, яка наїхала на групу учнів в повіті Бобайсянь Гуансі-Чжуанського автономного району на півдні Китаю. Про це повідомив портал The Paper, передає УНН.

За його даними, дорожня пригода сталася в середу. Поліція вже затримала водія, всі постраждалі відправлені до найближчої лікарні. Стан двох школярів оцінюється як важкий.

Правоохоронні органи з’ясовують деталі ДТП, ведеться слідство.

Як писав УНН раніше, у Новій Зеландії внаслідок ДТП за участю туристичного автобуса загинули п’ятеро осіб, шестеро отримали поранення. Повідомляється, що двоє осіб отримали важкі травми, а четверо отримали менш значні поранення.

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