У Новій Зеландії перекинувся туристичний автобус, п'ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Новій Зеландії внаслідок ДТП за участю туристичного автобуса загинули п’ятеро осіб, шестеро отримали поранення. Про це передає УНН з посиланням на Reuters.
“У середу автобус, який перевозив 27 осіб, в основному, китайських туристів, перекинувся на шосе, на Північному острові Нової Зеландії. П’ять осіб померло, шестеро поранено”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що двоє осіб отримали важкі травми, а четверо отримали менш значні поранення.
Поліція розслідує цей випадок.
Співробітники зі зв’язків з етнічними групами координують свої дії з сім’ями загиблих та китайськими чиновниками, а також співпрацюють з міністерством закордонних справ і китайським консульством, щоб повідомити про інцидент найближчих родичів. Вони разом ідентифікують постраждалих.
Нагадаємо, у Туреччині сталася ДТП з туристичним автобусом, четверо загиблих, близько 50 поранених.