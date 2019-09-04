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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107084 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119636 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111243 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117441 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123541 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150019 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149829 просмотра

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В Новой Зеландии перевернулся туристический автобус, пятеро погибших

В Новой Зеландии перевернулся туристический автобус, пятеро погибших

Киев  •  УНН

 • 10190 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Новой Зеландии в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли пять человек, шестеро получили ранения. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.

"В среду автобус, перевозивший 27 человек, в основном, китайских туристов, перевернулся на шоссе, на Северном острове Новой Зеландии. Пять человек умерли, шестеро ранены", - говорится в сообщении.

Сообщается, что двое человек получили тяжелые травмы, а четверо получили менее значительные ранения.

Полиция расследует этот случай.

Сотрудники по связям с этническими группами координируют свои действия с семьями погибших и китайскими чиновниками, а также сотрудничают с министерством иностранных дел и китайским консульством, чтобы сообщить об инциденте ближайших родственников. Они вместе идентифицируют пострадавших.

Напомним, в Турции произошло ДТП с туристическим автобусом, четверо погибших, около 50 раненых.

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