В Новой Зеландии перевернулся туристический автобус, пятеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Новой Зеландии в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли пять человек, шестеро получили ранения. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.
"В среду автобус, перевозивший 27 человек, в основном, китайских туристов, перевернулся на шоссе, на Северном острове Новой Зеландии. Пять человек умерли, шестеро ранены", - говорится в сообщении.
Сообщается, что двое человек получили тяжелые травмы, а четверо получили менее значительные ранения.
Полиция расследует этот случай.
Сотрудники по связям с этническими группами координируют свои действия с семьями погибших и китайскими чиновниками, а также сотрудничают с министерством иностранных дел и китайским консульством, чтобы сообщить об инциденте ближайших родственников. Они вместе идентифицируют пострадавших.
Напомним, в Турции произошло ДТП с туристическим автобусом, четверо погибших, около 50 раненых.