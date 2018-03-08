Вандалы повредили выставку "Украинская революция" в центре столицы

"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", - написал Вятрович.

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Напомним, неизвестные обрисовали антисемитскими надписями ряд зданий в центре Одессы.