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Вандали пошкодили виставку "Українська революція" в центрі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві вночі вандали сплюндрували виставку “Українська революція 1917-1921”, яка знаходиться на вулиці Хрещатик. Про це повідомив голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка вже від початку листопада минулого року експонується на Хрещатику біля Головпошти,” — написав В’ятрович.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція Києва перевірить інформацію щодо ймовірного спаплюження могили Лесі Українки

Нагадаємо, невідомі обмалювали антисемітськими написами низку будівель в центрі Одеси.

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