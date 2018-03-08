Вандали пошкодили виставку "Українська революція" в центрі столиці

“Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка вже від початку листопада минулого року експонується на Хрещатику біля Головпошти,” — написав В’ятрович.

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Нагадаємо, невідомі обмалювали антисемітськими написами низку будівель в центрі Одеси.