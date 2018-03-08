Вандали пошкодили виставку "Українська революція" в центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві вночі вандали сплюндрували виставку “Українська революція 1917-1921”, яка знаходиться на вулиці Хрещатик. Про це повідомив голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка вже від початку листопада минулого року експонується на Хрещатику біля Головпошти,” — написав В’ятрович.
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Нагадаємо, невідомі обмалювали антисемітськими написами низку будівель в центрі Одеси.