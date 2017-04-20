Вандалы повредили памятник Неизвестному офицеру в Днепропетровской области

Мужчин задержали, когда они грузили конструкцию в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом. Наряду с ними работники полиции обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы. С помощью этих инструментов была демонтирована и разрезана на части бронзовая часть конструкции.

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Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3-х лет или лишение свободы на тот же срок.

Добавим, памятник Неизвестному офицеру является частью мемориального комплекса на “Братской могиле мирных жителей — жертв фашизма и неизвестному советскому воину”.