Вандалы повредили памятник Неизвестному офицеру в Днепропетровской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38049 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101573 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154933 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115788 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116141 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112333 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104133 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153206 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Вандалы повредили памятник Неизвестному офицеру в Днепропетровской области

Вандалы повредили памятник Неизвестному офицеру в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 9036 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Вандалы порезали памятник Неизвестному офицеру на части вблизи села Кильчень Магдалиновского района, передает УНН-Центр со ссылкой на ГУ ЧП региона.

Мужчин задержали, когда они грузили конструкцию в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом. Наряду с ними работники полиции обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы. С помощью этих инструментов была демонтирована и разрезана на части бронзовая часть конструкции.

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Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы на срок до 3-х лет или лишение свободы на тот же срок.

Добавим, памятник Неизвестному офицеру является частью мемориального комплекса на “Братской могиле мирных жителей — жертв фашизма и неизвестному советскому воину”.

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