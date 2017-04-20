Вандали пошкодили пам'ятник Невідомому офіцеру на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вандали порізали пам'ятник Невідомому офіцеру на частини поблизу села Кільчень Магдалинівського району, передає УНН-Центр з посиланням на ГУ НП регіону.
Чоловіків затримали, коли вони вантажили конструкцію в автомобіль, щоб вивезти і здати на брухт. Поряд з ними працівники поліції виявили три газові балони з системою для газового різання, газовий ключ, саперну лопату та троси. За допомогою цих інструментів була демонтована та розрізана на частини бронзова частина конструкції.
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Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). За скоєне зловмисникам загрожує штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі на строк до 3-х років або позбавлення волі на той самий строк.
Додамо, пам’ятник Невідомому офіцеру є частиною меморіального комплексу на “Братській могилі мирних жителів — жертв фашизму та невідомому радянському воїну”.