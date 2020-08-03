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4 марта, 15:53 • 113586 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118463 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117525 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143259 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102886 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Вандал, разбивший систему пропуска на Труханов остров, объяснил свои действия

Вандал, разбивший систему пропуска на Труханов остров, объяснил свои действия

Киев  •  УНН

 • 20228 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Вандал, который в субботу, 1 августа, разбил оборудование системы пропуска на столичный Труханов остров, объяснил свои действия незаконностью установленной системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

“Пьяному правонарушителю не понравилось оборудования автоматической системы, поэтому он решил разгромить его и другие технические средства, установленные рядом. По данному факту начато уголовное производство”, — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в столичной полиции поступило сообщение о том, что неизвестный на пункте въезда на Трухановский остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала преступление.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя. “Им оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, ранее судимый за хулиганские действия. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно”, — сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, в середине июля полиция задержала вандалов, которые повредили “Замок Ричарда” в Киеве.

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