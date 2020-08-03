Вандал, що розтрощив систему пропуску на Труханів острів, пояснив свої дії

“П’яному правопорушнику не сподобалося обладнання автоматичної системи, тому він вирішив розгромити її та інші технічні засоби, які встановлені поруч. За даним фактом розпочато кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий на пункті в’їзду на Труханівський острів зруйнував шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та задокументувала злочин.

На місці події працівники поліції затримали правопорушника. “Ним виявився мешканець Київської області, 1995 року народження, який раніше судимий за хуліганські дії. Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не сподобалася система обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості та вважає, що вони встановлені незаконно”, — повідомили у відділі комунікації.

Нагадаємо, посеред липня поліція затримала вандалів, які пошкодили “Замок Річарда” в Києві.