Поліція затримала вандалів, які пошкодили "Замок Річарда" в Києві – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Правоохоронці затримали двох вандалів, які завдали шкоди “Замку Річарда” на Андріївському узвозі в Києві. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.
“...в районі вулиці Боричів Тік поліція затримала двох вандалів, які завдали шкоди „Замку Річарда“, що на Андріївському узвозі”, — написав Кличко.
За його словами, молодики хотіли “заробити” грошей — обдираючи мідні листи з даху будівлі.
“Поцупити не встигли, їх упіймали по гарячих слідах. Імовірно, що це ті ж „діячі“, які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви”, — зазначив Кличко.
Кличко повідомив, що наразі поліція чекає на власників “Замку Річарда” або їх представників, адже будівля перебуває у приватній власності. Аби зафіксувати претензії потерпілої сторони.
Також він наголосив, що вандали повинні понести відповідальність за законом. А також — відпрацювати на благо міста.
" Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників!", — додав Кличко.
Нагадаємо, на столичній Алеї художників вандали вирвали підсвітку, вмонтовану в перила.