Полиция задержала вандалов, которые повредили "Замок Ричарда" в Киеве – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Правоохранители задержали двух вандалов, которые нанесли ущерб “Замку Ричарда” на Андреевском спуске в Киеве. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.
“... в районе улицы Боричев Ток полиция задержала двух вандалов, которые нанесли ущерб „Замку Ричарда“ на Андреевском спуске”, — написал Кличко.
По его словам, молодые люди хотели “заработать” денег — обдирая медные листы с крыши здания.
“Украсть не успели, их поймали по горячим следам. Вероятно, что это те же „деятели“, которые несколько месяцев назад подобным образом исказили ограждение Андреевской церкви”, — отметил Кличко.
Кличко сообщил, что сейчас полиция ожидает владельцев “Замка Ричарда” или их представителей, ведь здание находится в частной собственности, чтобы зафиксировать претензии потерпевшей стороны.
Также он отметил, что вандалы должны понести ответственность по закону. А также — отработать на благо города. “Объем общественных работ мы обеспечим. Как это было в случае с вандалом на Аллее художников!”, — добавил Кличко.
Напомним, на столичной Аллее художников вандалы вырвали подсветку, встроенную в перила.