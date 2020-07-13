Полиция задержала вандалов, которые повредили "Замок Ричарда" в Киеве – Кличко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81054 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105453 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110352 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139027 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112504 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134326 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102624 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102666 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104923 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Полиция задержала вандалов, которые повредили "Замок Ричарда" в Киеве – Кличко

Полиция задержала вандалов, которые повредили "Замок Ричарда" в Киеве – Кличко

Киев  •  УНН

 • 16421 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Правоохранители задержали двух вандалов, которые нанесли ущерб “Замку Ричарда” на Андреевском спуске в Киеве. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

“... в районе улицы Боричев Ток полиция задержала двух вандалов, которые нанесли ущерб „Замку Ричарда“ на Андреевском спуске”, — написал Кличко.

По его словам, молодые люди хотели “заработать” денег — обдирая медные листы с крыши здания.

“Украсть не успели, их поймали по горячим следам. Вероятно, что это те же „деятели“, которые несколько месяцев назад подобным образом исказили ограждение Андреевской церкви”, — отметил Кличко.

Кличко сообщил, что сейчас полиция ожидает владельцев “Замка Ричарда” или их представителей, ведь здание находится в частной собственности, чтобы зафиксировать претензии потерпевшей стороны.

Также он отметил, что вандалы должны понести ответственность по закону. А также — отработать на благо города. “Объем общественных работ мы обеспечим. Как это было в случае с вандалом на Аллее художников!”, — добавил Кличко.

Напомним, на столичной Аллее художников вандалы вырвали подсветку, встроенную в перила.

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