На столичній Алеї художників вандали вирвали підсвітку, вмонтовану в перила
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві невідомі вандали вирвали елементи LED-підсвітки, що вмонтована у перила вздовж Алеї художників. Про це повідомляє пресслужба Подільської райдержадміністрації, передає УНН.
"29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі було зафіксовано вирвані елементи LED-підсвітки, що вмонтована у перила вздовж Алеї художників", - йдеться у повідомленні.
Так, наразі повідомлення про вандалізм передали до Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, де перевірять камери відеоспостереження на прилеглій території, щоб найскоріше знайти злодіїв та притягнути їх до відповідальності.
"Міська влада щодня втілює нові проєкти, працює над створення комфортних та безпечних місць для киян та гостей столиці, однак ми щодня стикаємося з вчинками людей, які задля розваг псують майно, адже ці вирвані елементи неможливо використати в подальшому чи продати", - зауважив голова Подільської райдержадміністрації Віктор Смирнов.
Він додав, що вся ця територія охоплена зоною відеоспостереження, тому у правоохоронних органів буде достатньо підстав притягти вандалів до відповідальності за такий вчинок.
Нагадаємо, що у столиці чоловік викрав з ломбарду електричний обігрівач, що висів на стіні.