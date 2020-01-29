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На столичной Аллее художников вандалы вырвали подсветку, встроенную в перила

Киев • УНН

 • 17309 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве неизвестные вандалы вырвали элементы LED-подсветки, что встроенная в перила вдоль Аллеи художников. Об этом сообщает пресс-служба Подольской райгосадминистрации, передает УНН.

На столичной Аллее художников вандалы вырвали подсветку, встроенную в перила

"29 января во время еженедельного совещания на Андреевском спуске было зафиксировано вырванные элементы LED-подсветки, встроенной в перила вдоль Аллеи художников", - говорится в сообщении.

Так, в настоящее время сообщение о вандализме передали в Подольское управление полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, где проверят камеры видеонаблюдения на прилегающей территории, чтобы скорей найти воров и привлечь их к ответственности.

"Городская власть ежедневно воплощает новые проекты, работает над созданием комфортных и безопасных мест для киевлян и гостей столицы, однако мы ежедневно сталкиваемся с поступками людей, которые ради развлечений портят имущество, ведь эти вырванные элементы невозможно использовать в дальнейшем или продать", - отметил глава Подольской райгосадминистрации Виктор Смирнов.

Он добавил, что вся эта территория охвачена зоной видеонаблюдения, поэтому у правоохранительных органов будет достаточно оснований привлечь вандалов к ответственности за такой поступок.

Напомним, что в столице мужчина похитил из ломбарда электрический обогреватель, висевший на стене.

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