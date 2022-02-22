Вакцинированных бустером от "ковида" украинцев уже более 680 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 15,1 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - более 683 тысяч человек. При этом в целом сделали 31,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 57 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 21 февраля в Украине 56 726 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 15 443 человека, вторую дозу - 26 027 людей, дополнительную дозу получили 350 человек, бустерную дозу - 14 906 людей.
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 695 804 человека, получили две дозы - 15 148 026 человек, получили дополнительную дозу - 26 860 человек, бустерную дозу - 683 414 людей. Всего проведено 31 554 104 прививки.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.