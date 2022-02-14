Вакцинированных бустером от "ковида" украинцев уже почти 570 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 14,95 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - более 567 тысяч человек. При этом в целом сделали 31,1 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 19 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 13 февраля в Украине 18 938 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу - 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу - 4 204 человека.
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 577 692 человека, получили две дозы - 14 958 214 человек, получили дополнительную дозу - 23 748 человек, бустерную дозу - 567 242 человека. Всего проведено 31 126 896 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.