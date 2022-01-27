Вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине уже более 270 тысяч

КИЕВ. 27 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,5 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - около 271 тысячи человек. При этом в целом сделали более 30 миллионов прививок, за последние сутки из которых - более 82 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.