Вакцинованих бустером від COVID-19 в Україні вже понад 270 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,5 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - близько 271 тисячі осіб. При цьому загалом зробили понад 30 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - понад 82 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Деталі
За добу 26 січня в Україні 82 360 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.