ВАКС завершил исследование письменных доказательств стороны обвинения касательно Омеляна
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд завершил исследование письменных доказательств, предоставленных Специализированной антикоррупционной прокуратурой по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого обвиняют в недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“Сегодня, 8 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда завершила исследование письменных доказательств, предоставленных Специализированной антикоррупционной прокуратурой, в уголовном производстве по обвинению экс-министра инфраструктуры Украины. Всего их было 29 томов”, — говорится в сообщении.
Также во время сегодняшнего заседания судьи начали исследования электронных носителей, на которых, по словам стороны обвинения, размещена информация, скопированная с телефонов подозреваемого и его родственников.
“Впрочем, из-за больших объемов информации и исчерпанного времени, судебное разбирательство дела, а затем и дальнейшее исследование электронных носителей, перенесли”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что следующее заседание по делу состоится 14 апреля в 10:00.
Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных, соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.
Как сообщал УНН, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
ВАКС начал рассмотрение дела Емельяна по сути 21 октября 2019.