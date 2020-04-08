ВАКС завершил исследование письменных доказательств стороны обвинения касательно Омеляна

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92739 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101975 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104088 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103215 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111447 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100290 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104873 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106557 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131497 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ВАКС завершил исследование письменных доказательств стороны обвинения касательно Омеляна

ВАКС завершил исследование письменных доказательств стороны обвинения касательно Омеляна

Киев  •  УНН

 • 19866 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд завершил исследование письменных доказательств, предоставленных Специализированной антикоррупционной прокуратурой по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого обвиняют в недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“Сегодня, 8 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда завершила исследование письменных доказательств, предоставленных Специализированной антикоррупционной прокуратурой, в уголовном производстве по обвинению экс-министра инфраструктуры Украины. Всего их было 29 томов”, — говорится в сообщении.

Также во время сегодняшнего заседания судьи начали исследования электронных носителей, на которых, по словам стороны обвинения, размещена информация, скопированная с телефонов подозреваемого и его родственников.

“Впрочем, из-за больших объемов информации и исчерпанного времени, судебное разбирательство дела, а затем и дальнейшее исследование электронных носителей, перенесли”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что следующее заседание по делу состоится 14 апреля в 10:00.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных, соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Как сообщал УНН, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. 6 ноября 2018 года стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

ВАКС начал рассмотрение дела Емельяна по сути 21 октября 2019.

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