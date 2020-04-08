ВАКС завершив дослідження письмових доказів сторони обвинувачення щодо Омеляна

ukru
20 березня, 16:58 • 74145 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 146955 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 244475 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 246459 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245260 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229751 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199368 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185808 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146070 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150184 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2 м/с
64 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 30792 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264096 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75883 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 28552 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 26084 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 244473 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 246457 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245259 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229751 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75883 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25035 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139924 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153595 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112982 перегляди
Актуальне
ВАКС завершив дослідження письмових доказів сторони обвинувачення щодо Омеляна

ВАКС завершив дослідження письмових доказів сторони обвинувачення щодо Омеляна

Київ • УНН

 • 19866 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд завершив дослідження письмових доказів, наданих Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“Сьогодні, 8 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду завершила дослідження письмових доказів, наданих Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексміністра інфраструктури України. Усього їх було 29 томів”, — йдеться в повідомленні.

Також під час сьогоднішнього засідання судді розпочали дослідження електронних носіїв, на яких, за словами сторони обвинувачення, розміщена інформація, скопійована із телефонів підозрюваного та його родичів.

“Втім, через великі обсяги інформації та вичерпаний час, судовий розгляд справи, а відтак і подальше дослідження електронних носіїв, перенесли”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання у справі відбудеться 14 квітня о 10:00.

Нагадаємо, Володимир Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень.

Як повідомляв УНН, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 ККУ. 6 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,127.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.47
Ethereum
$1,976.63