ВАКС завершив дослідження письмових доказів сторони обвинувачення щодо Омеляна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд завершив дослідження письмових доказів, наданих Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Сьогодні, 8 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду завершила дослідження письмових доказів, наданих Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексміністра інфраструктури України. Усього їх було 29 томів”, — йдеться в повідомленні.
Також під час сьогоднішнього засідання судді розпочали дослідження електронних носіїв, на яких, за словами сторони обвинувачення, розміщена інформація, скопійована із телефонів підозрюваного та його родичів.
“Втім, через великі обсяги інформації та вичерпаний час, судовий розгляд справи, а відтак і подальше дослідження електронних носіїв, перенесли”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що наступне засідання у справі відбудеться 14 квітня о 10:00.
Нагадаємо, Володимир Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних, відповідно на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень.
Як повідомляв УНН, 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 ККУ. 6 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
ВАКС розпочав розгляд справи Омеляна по суті 21 жовтня 2019 року.