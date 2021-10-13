ВАКС оставил в силе постановление о закрытии дела "Роттердам +"

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"Сегодня, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда закончила рассмотрение, и отказала в удовлетворении жалоб потерпевших и заявителя постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам +"", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что судья также закрыла производство по жалобе ОО "Центр противодействия коррупции" на это же постановление прокурора САП.

Дело касалось возможного злоупотребления должностными лицами НКРЭКУ, Управление энергорынка, при пособничестве должностных лиц ООО "ДТЭК Энерго" своим служебным положением для получения неправомерной выгоды для генерирующих компаний тепловых электростанций из числа группы компаний ДТЭК.

Сторона обвинения утверждала, что с этой целью НКРЭКУ разработала и приняла Постановление № 289 от 03.03.2016 года, которим установила порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии.

Напомним

5 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров Виталия Пономаренко по делу "Роттердам +", которую он трижды закрывал.

НАБУ несколько раз призвал Генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить предварительного старшего группы прокуроров по делу о формуле "Роттердам +" Виталия Пономаренко.

21 мая в САП четвертый раз закрыли дело "Роттердам +".

Дело "Роттердам +"

По данным НАБУ, в рамках расследования так называемого дела "Роттердам +" следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, что производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.

В марте 2016 года, как указывают в НАБУ, НКРЭКУ на указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, по данным НАБУ, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие, как сообщили в НАБУ, собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам +" .

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в этом деле.